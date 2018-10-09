Литва заявила протест Росії через заяви Захарової

Через заяви представниці МЗС Росії Марії Захарової з приводу командира литовських партизан Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса Литва заявила рішучий протест послу Росії Олександру Удальцову. Про це повідомляє портал Delfi.

Віце-міністр закордонних справ Альбінас Зананавічюс заявив викликаному в МЗС послу РФ "рішучий протест у зв'язку з оприлюдненими МЗС Росії і заявами, що не відповідають дійсності " про командира литовських партизан Раманаускаса-Ванагаса напередодні перепоховання його праху.

Як повідомляє МЗС Литви, на зустрічі литовська сторона закликала Росію утриматися від публічних необґрунтованих тверджень і від "спроб переписати історію на підставі звинувачень, сфабрикованих репресивними структурами окупаційної радянської влади".

"За оцінкою МЗС Литви, такі заяви російської сторони представляють собою ніщо інше, як чергову спробу дискредитувати рух опору литовських партизанів і заперечувати факт радянської окупації в цілому", - зазначає міністерство.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова в минулий четвер назвала "особливо цинічним" рішення литовської влади провести державні похорони останків Раманаускаса-Ванагаса. Вона заявила, що він нібито несе відповідальність за загибель багатьох мирних жителів, і висловила невдоволення тим, що він буде перепохований в безпосередній близькості від місця поховання радянських військовослужбовців.