Мер Черкас, якому оголосили дві підозри, йду у відпустку

Мер міста Черкаси Анатолій Бондаренко, якому напередодні прокуратура оголосила підозру, пішов у відпустку на місяць.

Про це він заявив на прес-конференції, передає РБК-Україна.

Бондаренко зазначив, що написав заяву, аби ніхто не подумав, що він хоче впливати на слідство.

"Щоб ніхто не подумав, що я хочу впливати на слідство... я написав на місяць відпустку - поки не закінчиться справа, я як чесний громадянин буду у відпустці", - зазначив міський голова.

Він також підкреслив, що не буде вносити заставу, яку визначив йому суд, оскільки таких коштів у нього немає. Мер також додав, що вважає усі звинувачення на свою адресу політично мотивованими, а також зазначив, що "прокурор області виконує політичне замовлення".

Нагадаємо, меру Черкас Анатолію Бондаренку 8 жовтня повідомили про підозру у зловживанні владою. Повідомлялося, що Бондаренко, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування, у липні 2017 року підписав і направив до суду лист про відкликання апеляції за позовом Черкаської міськради до приватного підприємства, яке займається будівництвом. Справа стосувалася стягнення заборгованості за невиконання підприємством умов договору оренди щодо термінів початку будівництва і розірвання договору.