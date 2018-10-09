Міноборони: Інтенсивність вибухів на 6-му арсеналі на Чернігівщині значно зменшилася

Станом на 9:00 інтенсивність вибухів на 6-му арсеналі на Чернігівщині значно зменшилася, спостерігається задимленість.

Лунають вибухи боєприпасів до стрілецького озброєння. Про це повідомляє Міноборони.

"Станом на 9:00 інтенсивність вибухів значно зменшилась, спостерігається задимленість. Лунають вибухи боєприпасів до стрілецького озброєння", - йдеться у повідомленні.

Цивільних жителів району евакуйовано до населених пунктів Іржевець, Парафіївка та Івангород.

За інформацією прес-служби ДСНС України, евакуйовано близько 12 тис. осіб. Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила.

З 4 год. 22 хв. закрито повітряний простір в радіусі 30 км. Рух залізничного та автомобільного транспорту призупинено.

О 5 год. 30 хв. отримано підтвердження про відключення електро- та газопостачання в населених пунктах у зоні можливого ураження.

До локалізації надзвичайної ситуації на 6-му арсеналі залучено штатний пожежний танк ГПМ-54, ще 4 пожежні танки найближчим часом будуть доставлені до місця події та посилять заходи з локалізації. Також працює автоцистерна на базі автомобіля КАМАЗ і дві автоцистерни на базі автомобіля МАЗ.

Жертв, поранених, травмованих та загиблих серед військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та місцевого населення немає, матеріальні збитки - уточнюються.

Оперативна група на чолі з начальником Генерального штабу Збройних сил України працює на місці надзвичайної події.

Проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж державного кордону.

Нагадаємо, за останні 15 років - це вже чотирнадцятий випадок вибухів на складах боєприпасів і шостий від часу початку війни.

Рік тому, 26 вересня 2017 року, на території військового складу Міністерства оборони у Калинівці, що на Вінничині, сталася пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів. Через надзвичайну ситуацію з небезпечної зони були евакуйовані понад 30 тис. місцевих жителів. Унаслідок НС постраждали дві особи. Вибухи припинилися вранці 28 вересня. За тиждень до цього, на складах боєприпасів у районі села Новоянисоль на Донеччині, сталася пожежа та почали вибухати снаряди.

23 березня 2017-го в місті Балаклія Харківської області на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу. Із зони ураження навколо артскладів було евакуйовано близько 36 тис. осіб. Зруйновано 392 будівлі. 24 березня пожежу погасили.

У 2015 році горіли склади боєприпасів у селищі Преображенка, що на Херсонщині та у Сватовому Луганської області.

27 серпня 2008 року біля міста Лозова Харківської області під час пожежі на арсеналі Збройних сил здетонували боєприпаси. Через вибухи були пошкоджені будівлі та споруди 16 підприємств, установ та організацій району. З території військового містечка були евакуйовані близько 7 тис. людей. Матеріальні збитки від вибухів були оцінені в 3 млрд грн.

Однак найтрагічнішими стали події у Новобогданівці, що у Запорізькій області. Військові склади там горіли тричі. 6 травня 2004 року від вибухів загинули п'ятеро людей, населення 11-ти населених пунктів евакуювали, пожежу гасили майже 2 тижні. 23 липня 2005-го все повторилося знову. Від поранень померла одна людина, п'ятеро були поранені. 19 серпня 2006 року у Богданівці загорілося близько 3 га території складу, знову вибухнули снаряди. Були евакуйовані 1,5 тис. місцевих жителів, 4 тис. осіб поміщені в укриття. Поранення отримали чотири людини.