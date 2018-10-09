На Чернігівщині лунають вибухи на військових складах, евакуйовані 10 тисяч жителів (відео)

Поблизу села Дружба та Августовка вибухнули склади боєприпасів.

Про це повідомляє UA:Чернігів.

Подія трапилась приблизно о 3:30, 9 жовтня 2018. В даний час відбувається евакуація місцевих жителів з небезпечної території. Вибухи чутні на відстані в 50 км від місця подій.

Із зони ураження поблизу Ічнянських складів боєприпасів станом на 6.30 евакуювали понад 10 тисяч людей.

Про це повідомив співробітник прес-служби управління ДСНС в області Євгеній Дубина.

"Задіяно 23 автобуси для евакуації людей в Парафіївку, села Івангород та Іржавець. З 3-х та 5-кілометрової зони ураження всі люди евакуйовані. Зі станції Гребінка Полтавської області направлено пожежний потяг", - сказав Дубина.

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив інформацію.

"Масштаб уточнюється. Оперативно повідомлені всі відповідні служби та органи місцевої влади. Здійснюється евакуація людей. Розгорнуто штаб ліквідації надзвичайної події", - повідомили в Генштабі ЗСУ.

У зв'язку з інцидентом служба автомобільних доріг у Чернігівській області заявила про обмеження руху на деяких ділянках доріг.