На Чернігівщині посилили охорону евакуйованих сіл

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив правоохоронцям посилити охорону населених пунктів на Чернігівщині, звідки евакуювали жителів через вибухи на артскладах, щоб запобігти мародерству.

Про це йдеться у відео, оприлюдненому на сторінці Гройсмана у Facebook.

"Забезпечити охорону населених пунктів, де пройшла евакуація. Випадки мародерства неприпустимі", - наголосив Гройсман.

Він нагадав, що вже провів засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків, відвідав один із пунктів тимчасового перебування евакуйованих і поспілкувався з людьми. Службам він надав ряд доручень, в тому числі повністю забезпечити всім необхідним жителів прилеглих сіл, які виїхали з домівок через небезпеку. "Поки сапери і пожежники борються з вогнем, люди мають бути в теплі й безпеці. Ліки, їжа, одяг - усе що треба. Швидко і в достатній кількості", - додав глава уряду.

Крім того, він доручив розпочати опалювальний сезон.

Раніше Гройсман запевнив, що наслідки надзвичайної ситуації, що відбулася в Чернігівській області на складах військової частини А-1479, будуть подолані, все, що потрібно для безпеки людей, зроблено.

Як повідомлялося, 9 жовтня о 03.30 стало відомо про пожежу поблизу селища Дружба Ічнянського району, на території складських приміщень в/ч А1479 Збройних сил України.

Наразі з небезпечної зони евакуйовано понад 12 тисяч осіб, для вивезення людей залучено 35 автобусів. Інформація про постраждалих внаслідок вибухів офіційно не надходила.

Над місцем події в зоні можливого ураження закрито повітряний простір й обмежено рух автомобільного транспорту.

За фактами вибухів прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про недбальство.