Національний лісотехнічний університет проведе низку заходів до відзначення 145-ої річниці з часу заснування

Про заходи з відзначення 25-ої річниці надання Львівському лісотехнічному інститутові статусу "університет" та 145-ої річниці з часу заснування навчального закладу.

Зростаюче значення лісів у інтегральному розвитку суспільства (особливо у зв’язку з прийняттям Паризької угоди зі змін клімату та Цілями сталого розвитку на період до 2030 року) вимагає поглиблення наукових досліджень і поліпшення професійної підготовки фахівців лісового господарства та суміжних галузей економіки.

Користуючись нагодою (25-та річниця надання Львівському лісотехнічному інститутові статусу "університет" та 145-та річниця з часу заснування навчального закладу), Національний лісотехнічний університет України 11-12 жовтня 2018 р. проводить заходи, які можуть викликати загальносуспільний інтерес.

11 жовтня 2018 р., о 930 год. (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 105, конференц-зал) – Міжнародна наукова конференція "Національна лісотехнічна освіта і наука в контексті світових трендів"

проводиться під гаслом "Ad naturam vivere discimus" ("Вчимося жити в гармонії з природою").

У роботі конференції візьмуть участь, крім українських, представники університетів Німеччини, Румунії, Польщі та інших країн.

11 жовтня 2018 р., о 1600 год. (м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, головний навчально-адміністративний корпус) – освячення меморіальної дошки Митрополиту – Праведнику Андрею Шептицькому з його висловом "…щоби корисна праця українських лісівників, розпочата з Божим благословенням, була дальше продовжена".

Обряд освячення здійснить Архиєпископ та Митрополит Львівський, Преосвященний Ігор (Возьняк). Буде озвучено також благословення Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви, Блаженнішого Святослава (Шевчука).

12 жовтня 2018 р., об 1100 год. (Національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької) – урочиста академія, під час якої буде вручено дипломи Почесних докторів (Honoris Causa) ректорам німецького і румунського університетів Бастіану Кайзеру та Іоану Васіле Абрудану.