"Нафтогаз" підписав мирову угоду з "Київтеплоенерго"

НАК "Нафтогаз Україна" підписав мирову угоду з "Київтеплоенерго" щодо боргових зобов’язань "Київенерго".

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу" у Facebook.

Як зазначається, угоду щодо боргу "Київенерго" було підписано сьогодні, 9 жовтня, а вже завтра, 10 жовтня, її має затвердити суд. Після цього, як прогнозують у "Нафтогазі", за тиждень у Києві може бути відновлено гаряче водопостачання.

"Десь за тиждень бойлерам можна дати відпочинок. Сьогодні підписали мирову угоду, за якою "Київтеплоенерго" визнає, що є правонаступником за борговими зобов’язаннями "Київенерго". Завтра Господарський суд м. Києва має затвердити мирову угоду", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у "Нафтогазі", після затвердження угоди протягом двох днів "Київенерго" та "Київтеплоенерго" мають урегулювати питання передачі боргових зобов’язань. І вже після цього "Нафтогаз" та "Київтеплоенерго" зможуть укласти договір про постачання газу за пільговою ціною на умовах ПСО, процес триватиме до 5 робочих днів.