Науковці розробили нейромережу, яка може передбачати рівень освіти людини за ДНК

Науковці з США розробили алгоритм на основі штучного інтелекту, здатний інтерпретувати дані аналізу ДНК і передбачати зріст, щільність кісток і навіть рівень освіти людини.

Про це повідомили в журналі Genetics.

Науковці використовували анонімні особисті дані та результати секвенування ДНК для 500 тисяч жителів Великої Британії, що містяться у відкритій базі UK Biobank.

Вони створили ​​нейронну мережу, здатну аналізувати однонуклеотидні заміни, безлічі мінімальних відмінностей в геномах різних людей. Після навчання на даних UK Biobank вона змогла передбачати зріст людини за даними ДНК з точністю до кількох сантиметрів.

Натомість точність прогнозування рівня освіти та щільності кісток виявилася не такою високою, проте крайні варіанти — ризик розвитку аномально крихких кісток або серйозних труднощів навіть зі шкільним навчанням — нейромережа передбачала досить впевнено.

Втім, автори продовжують удосконалювати програму й працюють над розширенням масиву даних для навчання нейромережі.

На їхню думку, це має поліпшити результати та дозволить розширити застосування нового інструменту.

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