Німеччина депортувала 11 шукачів притулку з України

Влада німецької федеральної землі Баварія вислала додому 11 громадян України, що прагнули отримати політичний притулок в Німеччині.

Про це у вівторок, 9 жовтня, повідомив офіційний речник баварського відомства з питань надання притулку та повернення на батьківщину, передає DW.

Напередодні літак, зафрахтований земельним баварським урядом доправив 11 громадян України з Мюнхена в Київ.

За даними представника баварського відомства, депортація була узгоджена з федеральною владою. Крім українців, того ж дня з Баварії вислали в Італію трьох претендентів на статус біженців. Їх відправили рейсовими літаками - двох до Мілана і одного - в Неаполь.

Всі депортації проведено відповідно до умов Дублінського угоди. Нею зокрема передбачається, що зазвичай відповідальність за біженця несе саме та країна ЄС, де шукач притулку вперше зареєструвався, наголосили в баварському відомстві.