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Осередки пожежі під Ічнею локалізовані, лунають поодинокі вибухи

9 жовтня, 2018 - 17:08
Фото mil.gov.ua

На військовому складі в Чернігівській області локалізовано осередки пожежі.

Про це повідомив начальник Управління комунікацій та преси Міноборони Олексій Чернобай, передає офіційний веб-сайт міністерства.

"Станом на 14.00 осередки пожежі локалізовано. Інтенсивність вибухів продовжує зменшуватись, над територією складів спостерігається задимленість, лунають поодинокі вибухи", - сказав він.

У повідомленні також зазначається, що на місці надзвичайної події працює оперативна група, яку очолює начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко та заступник міністра оборони Ігор Павловський.

З метою локалізації пожежі на 6-й арсенал для підсилення штатної пожежної та іншої техніки Збройних сил України доставлено інженерну машину розгородження (ІМР), на місці пожежі працюють пожежні танки ГПМ-54.

Враховуючи також фактор зменшення задимленості, оперативним штабом було прийнято рішення про проведення аеророзвідки над місцем надзвичайної події, поінформували в Міноборони.

 
    
Джерело: День
          
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