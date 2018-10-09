Палаючі склади боєприпасів були заповнені наполовину, - Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що палаючі склади боєприпасів, розташовані неподалік від Ічні Чернігівської області, на момент НП були заповнені наполовину, оскільки критично важливі для Збройних Сил і дефіцитні боєприпаси були раніше передислоковані до інших місць зберігання.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За словами Степана Полторака, на момент підриву склади були заповнені на 50% - найбільш дефіцитні і критично важливі для ЗСУ боєприпаси з 6-го військового арсеналу раніше були передислоковані до інших арсеналів і баз із захищеним типом зберігання", - наводить озвучену міністром оборони у вівторок увечері на засіданні президента України Петра Порошенка з силовиками інформацію прес-служба глави держави.

С.Полторак також поінформував, що станом на день вівторка вогнем було охоплено близько третини військового арсеналу.

"Станом на 15:00 годин унаслідок детонації пожежею охоплено близько 30% усього арсеналу", - сказав він і додав, що наразі вживаються заходи із локалізації та гасіння пожежі, для чого вже використовуються два спеціальних протипожежних танки і очікується прибуття найближчим часом на місце НП ще трьох таких танків.

Нагадаємо, що осередки пожежі під Ічнею локалізовані, лунають поодинокі вибухи.