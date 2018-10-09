Під Києвом масштабно відзначать Покрову

Одне з наймасштабніших та видовищних святкувань Покрови та Дня захисника України буде проходити під Києвом – в Древньому Києві «Парку Київська Русь». 13, 14 і 15 жовтня можна буде здійснити подорож у часі в епоху Київської Русі, в часи, коли зароджувалася слава нашої держави, формувався і гартувався бойовий дух билинних богатирів – захисників нашої країни.

Свято Покрова Пресвятої Богородиці або просто Покрова, як кажуть в народі, здавна мало особливе значення в Україні. Адже Богородиця шанувалася як покровителька українських козаків, і ймовірно тому, 14 жовтня став і Днем українського козацтва. А з 2014 року цей день став державним святом - Днем захисника України.

У Князівстві «Київська Русь» на території понад 20 га відтворюється середньовічний Київ V-ХIII століть в натуральному масштабі, з повною історичною достовірністю, а також відроджується атмосфера Київської Русі. На гостей Древнього Києва чекає неперевершена середньовічна архітектура, а на додачу ще й розважальна програма, музеї, майстер-класи та розваги. Розпочнеться дійство о 13:30 урочистим парадом прапорів князів Київської Русі, кінною лавою і виходом самого князя київського Володимира Великого. В суботу і в неділю, 13 і 14 жовтня, гостей запросять взяти участь у хресній ході до Василівської церкви, де можна буде поставити свічку за рідних і насолодитися інтер'єром дерев'яного храму Х століття.

Продовжиться розважальна програма театралізованими постановками на тематику Київської Русі, виступами акторів кінно-трюкового театру і народних колективів, показовими боями княжих дружинників на мечах. До самого вечора гостей будуть дивувати середньовічними забавами. Відвідувачі зможуть не тільки спостерігати за дійством, а й долучитися до нього, взявши участь у веселих іграх та конкурсах, танцювальних флеш-мобах і запальних хороводах.

Більш того, суботу і в неділю, 13 і 14 жовтня, можна буде отримати заряд адреналіну від справжніх середньовічних боїв. З 14:00 розпочнеться Міжрегіональний турнір з середньовічного бою «Витязь Київського Дитинця» одиночними боями та продовжиться на ристалищі боями «5х5» бійців. Ця серія турнірів проходить протягом року і завершиться 24 листопада фінальними боями між кращими командами України.

Древній Київ в Князівстві «Київська Русь» багатий на дива! Й одне з них – це прекрасні коні унікальних історичних порід, зібраних з усього світу. Представників деяких порід більше ніде не побачити, адже вони були привезені в Україну в єдиному екземплярі. Гостей чекає безпосереднє, живе спілкування з цими прекрасними створіннями. Коней можна погладити, проїхатися на них верхи або в екіпажі.

Відпочити та скуштувати смачних страв, приготованих як за сучасними, так і за середньовічними рецептами, можна буде в Княжій корчмі та в альтанках на свіжому повітрі. А унікальні напої та стародавні настоянки можна буде випити в Питній «25 рун».

Гості Древнього Києва зможуть відвідати музеї та експозиції, постріляти з лука в середньовічному тирі, позмагатися на м'яких мечах на локації «спорт-меч», викарбувати монету «на щастя», перевдягнутися в костюми часів Київської Русі та влаштувати яскраву фотосесію, своїми руками зробити сувенір на майстер-класах з народних ремесел або вибрати вже готовий на ярмарку майстрів або в магазині.

Дітки від 2 до 12 років зможуть розважитися в мотузковому кубі-лабіринті - «Мишоловці». А на любителів екстриму чекає канатний спуск «Політайло» з маршрутами різної протяжності і складності.

Для тих, хто захоче продовжити свій відпочинок ще на день, є можливість залишитися з ночівлею в будинку готельного типу «4 кімнати» або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма триватиме в суботу та неділю до 20:00, в понеділок - до 19:00.

Ціна квитка: квиток для дорослого 13-14 жовтня 2018г.- 200 грн.,квиток для дорослого 15 жовтня 2018г.- 150 грн., для пенсіонерів і студентів - 100 грн., для школярів - 50 грн., дошкільнята - безкоштовно.

Древній Київ в «Парку Київська Русь» розташований недалеко від Києва - всього в 45 хвилинах їзди - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів. Маршрутки курсують з Києва від станції метро «Видубичі» (вихід з метро в бік супермаркету «Фуршет») відповідно до розкладу на сайті.

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com