Порошенко прокоментував вибухи на склади боєприпасів

Порошенко заслухав доповідь силових відомств у зв’язку з ситуацією, що склалась через вибухи на складах боєприпасів поблизу Ічні.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

"Одночасно маємо підриви трьох складів, а за 20 хвилин після того одночасно підриваються ще шість складів, на яких зберігалася не стрілецька зброя чи розкомплектовані боєприпаси, а саме системи залпового вогню, потребує ретельного розслідування...Враховуючи близькість до російського кордону, не випадково, що основною версією Служби безпеки України, Військової прокуратури є диверсія", - зауважив президент.

Говорячи про відповідальність винних в сьогоднішньому інциденті Порошенко додав, що "ніхто з хапуг, з тих, хто своєю недбалістю допустив це, відновлений не буде".

Порошенко зазначив, що мають бути проведені перевірки всіх, хто забезпечував охорону частини в ніч, коли сталися вибухи.

"Хочу окремо наголосити, що я чекаю швидких результатів розслідування. І дуже відповідальних", - сказав Петро Порошенко, звертаючись до присутніх на нараді Головного військового прокурора України Анатолія Матіоса та Першого заступника Голови Служби безпеки України Віталія Малікова.

У ніч на 9 жовтня поблизу міста Ічня Чернігівської області вибухнули склади боєприпасів. За даними Генштабу Збройних сил України, перші вибухи сталися на технічній території 6-го арсеналу Міноборони (неподалік від селища Дружба), інформація про них надійшла близько 3:30 ранку.