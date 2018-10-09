Порошенко викликав до себе силовиків через вибухи на Чернігівщині, Гройсман прибув в область

Президент України Петро Порошенко викликав до себе силовиків для доповіді у зв'язку з надзвичайною ситуацією з пожежею та вибухами на території 6-го арсеналу Міністерства оборони під Ічнею Чернігівської області. Про це повідомив його прес-секретар Святослав Цеголко.

"Президент викликав силовиків для доповіді у зв'язку з ситуацією, що склалася поблизу Ічні на Чернігівщині. Уряду доручено надати всю необхідну допомогу людям", - повідомив Цеголко у Facebook.

Поблизу місця вибухів на військовому складі на Чернігівщині працює штаб на чолі з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим та головою ДСНС України Миколою Чечоткіним. Про це повідомляє ДСНС.

"Cтаном на 8 годину 9 жовтня, на місці події працює штаб на чолі з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим та головою ДСНС України Миколою Чечоткіним", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що територія 6 арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія - 402 га. Приведено в готовність 7 пожежних потягів ПАТ "Укрзалізниця".

Нагадаємо, о 3:30 надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

Як зауважили у прес-службі уряду, пожежа сталася на складах військової частини А-1479.

Організовано евакуацію населення з зони можливого ураження. Евакуйовано близько 10 тис. осіб.