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Посол Нідерландів закликала РФ припинити кібератаки

9 жовтня, 2018 - 10:13
Фото Reuters

У ході візиту в МЗС Росії посол Нідерландів в Росії Регіна Вероніка Марія Джонс-Бос заявила, що Нідерланди не мають наміру допускати хакерські атаки на розташовані в країні міжнародні організації.

"За словами посла, під час зустрічі в МЗС РФ вона пояснила, що Нідерланди несуть відповідальність за міжнародні організації на своїй території і не мають наміру допускати на них кібератаки", - йдеться в повідомленні.

У Росії заяву посла назвали "кампанією дезінформації, влаштованої в Гаазі".

Раніше Нідерланди звинуватили Росію в спробі кібератаки на Організацію по забороні хімічної зброї, щоб отримати інформацію з міжнародного розслідування катастрофи рейсу малайзійських авіаліній МН17.

Джерело: Deutsche-Welle

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