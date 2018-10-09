Посол Нідерландів закликала РФ припинити кібератаки

У ході візиту в МЗС Росії посол Нідерландів в Росії Регіна Вероніка Марія Джонс-Бос заявила, що Нідерланди не мають наміру допускати хакерські атаки на розташовані в країні міжнародні організації.

"За словами посла, під час зустрічі в МЗС РФ вона пояснила, що Нідерланди несуть відповідальність за міжнародні організації на своїй території і не мають наміру допускати на них кібератаки", - йдеться в повідомленні.

У Росії заяву посла назвали "кампанією дезінформації, влаштованої в Гаазі".

Раніше Нідерланди звинуватили Росію в спробі кібератаки на Організацію по забороні хімічної зброї, щоб отримати інформацію з міжнародного розслідування катастрофи рейсу малайзійських авіаліній МН17.