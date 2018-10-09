Прем’єру українського фільму "Фокстер і Макс" перенесли на весну 2019 року

Український фантастичний фільм «Фокстер і Макс», прем’єра якого раніше планувалася 25 жовтня, вийде на великі екрани навесні 2019 року.

Про це офіційно заявили творці стрічки.

«Фокстер — перший в Україні головний герой фільму в 3D, який говорить, взаємодіє з навколишнім світом, висловлює емоції. По суті, це персонажна анімація нового рівня для

українського кіно. Крім цього, у фільмі «Фокстер і Макс» багато складних ефектів, пов’язаних з наноботами, складні Full CG сцени, а загальний обсяг графіки — понад 500 шотів. Вся ця кропітка робота для того, аби фільм вийшов дійсно цікавим для глядача, з максимально якісною картинкою. Ми хочемо довести, що український кінематограф здатний не лише конкурувати з іноземними стрічками, а й бути для них взірцем», — розповіли продюсери.

Зйомки стрічки відбувалися влітку 2017 року, зараз картина на постпродакшні.

«Високі стандарти Голлівуду вимагають від українського виробника дуже відповідального підходу до якості фільму. Перенесення дати релізу дасть нам можливість більш ретельно підготуватися до старту проекту в кінотеатрах, щоб український глядач із задоволенням дивився вітчизняне кіно», — поділився Роман Мартиненко, генеральний директор «Кінокомпанії ММД», яка займається дистриб’юцією фільму «Фокстер і Макс».

«Фокстер і Макс» — фільм про пригоди хлопчика і пса-супергероя режисера Анатолія Матешко. За сюжетом, школяр Макс знаходить балончик з нано-фарбами, і малює графіті собаки. Несподівано, намальованим хлопцем графіті оживає і перетворюється в собаку-нанороботів з суперможливостями. Про це дізнається небезпечний злочинець і починає за ними полювати.

Головного героя, хлопчика Макса, грає юний актор Богдан Козій. Це перша його роль в повнометражному кіно. Фокстер - собака-супергерой нано-робот, а сьогодні ще й справжня зірка YouTube, перший український пес-влогер. Зовсім недавно був презентований проект Foxter Friendly Café, де Фокстер розповідає про київські заклади, куди можна приходити з собаками.

Також днями закінчився благодійний проект від фільму «Лапа Допомоги», завдяки якому зібрали грошову допомогу київському притулку Сіріус.

Виробництвом фільму «Фокстер і Макс» займається кінокомпанія «Prоnto Film», а над сценарієм працювали канадський сценарист Скотт Париз’єн і Анастасія Матешко. Фільм знятий на замовлення Держкіно.