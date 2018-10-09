Презентація книжки Дмитра Павличка "Спогади. Том 4" відбудеться 11 жовтня

11 жовтня о 17:00 год. Національний музей літератури спільно з видавництвом «Ярославів Вал» запрошують на презентацію нової мемуарної книжки Дмитра Павличка «Спогади. Том 4».

Галерея мемуарних портретів знакових людей часу від Василя Стуса, В’ячеслава Чорновола і Богдана Гориня до Микити Шумила, Олександра Білаша та інших відомих постатей складає своєрідну літературно-політичну карту духовного світу Дмитра Павличка.

Тут – інтерв’ю, щоденникові записи автора, зроблені у Відні 1958 р. та під час поїздки на Кубу 1960 р., політичні виступи і заяви, зокрема, про українсько-польські відносини, необхідність оборони української мови як фундаменту нації, відхід України від кремлівського впливу та належне пошанування будівничих української державності Івана Мазепи та Івана Франка.

Ця книжка – це драматичний образ України ХХ й початку ХХІ століття.

До участі запрошені : Юрій ЩЕРБАК, Богдан ГОРИНЬ, Павло МОВЧАН, Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, Павло ГРИЦЕНКО, Іван ЗАЄЦЬ, Любов ГОЛОТА.

Ведучий: Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ.

Місце зустрічі: вул. Б. Хмельницького, 11 (метро «Театральна»).

Вхід вільний.