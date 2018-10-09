Прокуратура порушила справу за фактом вибухів на арсеналі на Чернігівщині

За фактами вибухів на артскладах у Чернігівській області прокуратура наразі відкрила кримінальне провадження за статтею про недбальство. Про це повідомляє військова прокуратура Центрального регіону України на своїй сторінці у Facebook.

"Наразі за фактами вибухів військовою прокуратурою Центрального регіону України розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби)", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює група військових прокурорів на чолі з військовим прокурором Центрального регіону.

Досудове розслідування доручено слідчому відділу Управління СБУ в Чернігівській області. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Чернігівського гарнізону Центрального регіону України.

Як повідомлялося, 9 жовтня о 03.30 стало відомо про пожежу поблизу селища Дружба Ічнянського району, на території складських приміщень в/ч А1479 Збройних сил України. З місця події евакуювали близько 10 тис. осіб.