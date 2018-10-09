Рада ЄС схвалила новий план із захисту інтелектуальної власності

Рада ЄС схвалила новий план митного співробітництва щодо боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради, передає ЄП.

"Він забезпечить ефективне дотримання прав інтелектуальної власності, допоможе у боротьбі з торгівлею товарами, які порушують права інтелектуальної власності упродовж усього міжнародного ланцюга поставок та посилює співпрацю у цій сфері з відповідними правоохоронними органами", - йдеться у повідомленні.

Рада доручила Єврокомісії розробити до весни 2019 року "дорожню карту" щодо реалізації нового плану та відстежувати цю реалізацію, представляючи щорічні звіти.

Новий план дій буде охоплювати 2018-2022 роки.