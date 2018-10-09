У лідера є завдання важливіші, ніж обирати ту чи іншу сторону. Він повинен об'єднати сторони в одне ціле.
Джессі Джексон, американський політичний та громадський діяч, правозахисник, баптистський пастор

РФ не буде повернута до ПАРЄ в наступному році

9 жовтня, 2018 - 18:58
Фото Reuters

Парламентська Асамблея Ради Європи відхилила доповідь щодо повноважень делегацій, слухання котрої просували представники Росії. Це означає, що РФ не буде повернута до ПАРЄ в наступному році – отже, українська позиція перемогла в Страсбурзі.

"Всім, хто чекав сьогодні переможного повернення російської делегації в ПАРЄ, повідомляю, що даремно чекаєте. Росія пролетіла знову", - прокоментував цю подію у Facebook народний депутат України Борислав Береза.

Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні у вівторок не знайшла голосів для зміни санкційних правил і відклала вирішення цього питання на наступний рік.

Дебати в Асамблеї показали, що у залі немає голосів для зміни санкційних правил, як того вимагала Росія – для цього потрібно було б мати підтримку двох третин депутатів.

Нагадаємо, правозахисну премію ПАРЄ присуджено ув’язненому у Чечні Тітієву.

Джерело: День

Більше новин

ЄС проведе зустріч з міністрами закордонних справ країн Східного партнерства
Денісова вимагає надати дані стосовно здоров'я Балуха
Віце-президент ПАРЄ заявив, що на нього напали російські журналісти
Суд призначив до розгляду справу екс-міністра енергетики Ставицького
Рада ЄС схвалила новий план із захисту інтелектуальної власності
У Закарпатті перевірять чиновників і депутатів на наявність угорських паспортів

Новини партнерів

Loading...