Парламентська Асамблея Ради Європи відхилила доповідь щодо повноважень делегацій, слухання котрої просували представники Росії. Це означає, що РФ не буде повернута до ПАРЄ в наступному році – отже, українська позиція перемогла в Страсбурзі.

"Всім, хто чекав сьогодні переможного повернення російської делегації в ПАРЄ, повідомляю, що даремно чекаєте. Росія пролетіла знову", - прокоментував цю подію у Facebook народний депутат України Борислав Береза.

Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні у вівторок не знайшла голосів для зміни санкційних правил і відклала вирішення цього питання на наступний рік.

Дебати в Асамблеї показали, що у залі немає голосів для зміни санкційних правил, як того вимагала Росія – для цього потрібно було б мати підтримку двох третин депутатів.

Нагадаємо, правозахисну премію ПАРЄ присуджено ув’язненому у Чечні Тітієву.