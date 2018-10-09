Сенцов став одним з трьох претендентів на премію Сахарова

Ув'язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов потрапив у шорт-лист претендентів на премію Сахарова.

Про це у вівторок, 9 жовтня, оголосили в Європарламенті, передає DW.

На премію теж претендують організації, які рятують мігрантів у Середземному морі, а також марокканський активіст Нассер Зефзафі. Лауреата премії оголосять 25 жовтня.

Нагадаємо, що на здобуття премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова Сенцова висунула Фракція Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті. Ця премія була заснована Європарламентом у 1988 році і вручається за видатний внесок у захист прав людини і основних свобод. Премія передбачає грошову винагороду в 50 тисяч євро.

Олег Сенцов, засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у анексованому Криму, голодував з 14 травня по 5 жовтня цього року. Він вимагав звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських тюрмах.