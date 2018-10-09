Шулявский мост начнут демонтировать в начале декабря

Шулявский мост в Киеве начнут демонтировать в начале декабря 2018 года. Подготовительные работы к демонтажу начнутся в ноябре.

Об этом Громадському сообщила пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Олеся Чемерис.

По ее словам, будет осуществляться разбор конструкций, а не снос.

"Там не будет полного демонтажа, это частичный демонтаж, который безусловно приведет к полному перекрытия движения и к демонтажу не только конструкций и всего остального. Это не будет обвал, это не будет снос", - пояснила она.

Чемерис отметила, что процесс демонтажа моста начнется в декабре, а подготовительные работы - в ноябре.

"С начала ноября начинаются подготовительные работы для демонтажа конструкций и тротуаров. Это консоли и тротуарная частиина. Уже в начале декабря мы будем проводить демонтаж самих конструкций. Это на декабрь переносится", - пояснила Чемерис.

"Речь идет только о подготовительных работах и ​​демонтаж консолей и тротуаров", - подчеркнула она.

"Во время подготовительных работ к демонтажу начнут перекрывать улицы вокруг моста. Мы идем к тому, что движение будет перекрыто и схемы объездов уже готовы. Для людей будут установлены переходы со светофорами", - уточнила Чемерис.