Соцмережу Google+ закриють для користувачів

Через десять місяців соцмережу Google+ закриють для індивідуальних користувачів через надто низьку популярність. Як йдеться в блозі Google, реєструвати акаунти там зможуть тільки компанії та некомерційні організації.

"Хоча наші інженерні команди доклали багато зусиль та відданості створенню Google+ протягом багатьох років, він не досяг широкого визнання користувачів або розробників і має обмежену взаємодію з додатками. Наразі користувацька версія Google+ має низький рівень використання та участі: 90 відсотків призначених для користувача сеансів Google+ складають менше п'яти секунд", - йдеться у повідомленні.

Також компанія повідомила, що з 2015 по 2018 роки в соціальній мережі існувала вразливість, яка потенційно дозволяла хакерам отримати доступ до даних 500 тис. користувачів. Однак про те, що зловмисники коли-небудь користувалися багом, нічого невідомо, відзначають в Google.

Користувачі можуть надавати доступ до своїх даних профілю і загальнодоступної інформації про своїх друзів, додатків Google+ через API. Помилка означала, що додатки також мали доступ до полів профілю, які були доступні користувачеві, але не позначені як загальнодоступні.

"Ми виявили та одразу виправили цю помилку в березні 2018 року. Ми вважаємо, що це сталося після запуску в результаті взаємодії API з наступною зміною коду Google+. Ми зробили Google+ конфіденційною і тому зберігаємо дані журналу API всього два тижні. Це означає, що ми не можемо підтвердити, які користувачі постраждали від цієї помилки. Проте, ми провели детальний аналіз за два тижні до виправлення помилки, і з цього аналізу потенційно постраждали до 500 000 облікових записів Google+. Наш аналіз показав, що до 438 додатків, можливо, використовували цей API", - йдеться у блозі.