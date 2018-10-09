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Суд призначив до розгляду справу екс-міністра енергетики Ставицького

9 жовтня, 2018 - 16:08
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Святошинський районний суд Києва призначив розгляд кримінального провадження щодо колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького, приватного нотаріуса та директора ТОВ "Танталіт", підозрюваних у заволодінні об’єктами комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я" вартістю 540 млн грн, на 12 грудня 2018 року. Про це йдеться у рішенні суду.

"Призначити у кримінальному провадженні… підготовче судове засідання на 17 год. 00 хв. 12 грудня 2018 року, яке провести у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва", - йдеться у рішенні суду.

Також суд викликав у засідання прокурора, обвинувачених та їхніх захисників.

Справу слухатиме колегія суддів під головуванням судді Вікторії Жмудь.

Нагадаємо, 8 травня 2018 року ГПУ направила до суду кримінальне провадження за обвинуваченням екс-голови правління НАК "Надра України" Едуарда Ставицького, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та директора ТОВ "Танталіт" у заволодінні об’єктами комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я" вартістю 540 млн грн та у легалізації цього майна, здобутого злочинним шляхом.

У січні 2018 року ГПУ завершила розслідування кримінального провадження стосовно екс-міністра енергетика та вугільної промисловості Едуарда Ставицького та пропонувала йому 18 січня з'явитися для ознайомлення з матеріалами справи.

Зокрема, екс-міністру інкримінують вчинення злочину, передбаченого за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, та ч.3 ст.358 (ст.358 КК України в редакції Закону від 05.04.2001 року) Кримінального кодексу України.

Джерело: УНН

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