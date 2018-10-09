Синод Вселенського патріархату може розглянути питання української автокефалії

Чергове засідання Священного синоду Вселенського патріархату відкривається у вівторок у Стамбулі. Дату засідання синоду раніше називав Укрінформу речник УПЦ КП владика Євстратій Зоря.

Він тоді припустив, що на Синоді розглядатиметься звіт екзархів Константинополя, які до перебували у Києві із візитом.

Верховна Рада 19 квітня підтримала звернення Президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію. Цю ідею вже довгий час підтримує і керівництво Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

Синод Вселенського патріархату в Константинополі вже розпочав процедуру, необхідну для надання автокефалії новій українській церкві.

У межах підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні Вселенський патріархат призначив своїми екзархами у Києві архієпископа Даниїла Памфилійського із США і єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.