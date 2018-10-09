У Британії зростає вірогідність хімічної атаки, - міністр безпеки

Вірогідність теракту із застосуванням хімічної або біологічної зброї у Великій Британії стає все вищою.

Про це заявив міністр безпеки Великої Британії Бен Уоллес, повідомляє Reuters.

"Терористи продовжують вивчати нові способи вбивати нас на наших вулицях: хімічна і біологічна зброя стає ближчою. Вони працювали над поліпшенням арсеналу. Ми маємо бути готові до того дня, який може прийти на наші вулиці", - сказав Уоллес.

Як зазначається, минулого року в Сполученому Королівстві сталося п'ять терактів, чотири з яких вчинили ісламістські бойовики. В результаті них загинули 36 осіб.