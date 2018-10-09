У Києві на 17 вулицях дозволили швидкість руху до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада. Відповідне рішення, яке підтримали 74 депутати, затверджено на пленарному засіданні Київської міської ради у вівторок, 9 жовтня.

"Для комфорту та зручності водіїв ми визначили перелік автошляхів, де у період із 1 квітня до 1 листопада можна рухатися зі швидкістю до 80 км/год… Ці 17 ділянок є пристосованими для більш інтенсивного трафіку, бо не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків в одному рівні. При швидкості 80 км/год водій може контролювати дорожню ситуацію, а пропускна спроможність столичних доріг зберігається на нинішньому рівні", - зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.

У той же час у зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах буде діяти єдине обмеження у 50 км/год.

Таким чином, збільшено швидкість руху на наступних ділянках:

- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);

- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);

- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);

- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);

- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);

- просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

- Наддніпрянське шосе;

- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту "Київ" - за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);

- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

- вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

- просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).