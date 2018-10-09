У Києві на 17 вулицях дозволили швидкість руху до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада. Відповідне рішення, яке підтримали 74 депутати, затверджено на пленарному засіданні Київської міської ради у вівторок, 9 жовтня.
"Для комфорту та зручності водіїв ми визначили перелік автошляхів, де у період із 1 квітня до 1 листопада можна рухатися зі швидкістю до 80 км/год… Ці 17 ділянок є пристосованими для більш інтенсивного трафіку, бо не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків в одному рівні. При швидкості 80 км/год водій може контролювати дорожню ситуацію, а пропускна спроможність столичних доріг зберігається на нинішньому рівні", - зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.
У той же час у зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах буде діяти єдине обмеження у 50 км/год.
Таким чином, збільшено швидкість руху на наступних ділянках:
- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);
- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);
- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);
- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);
- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);
- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);
- просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);
- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);
- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту "Київ" - за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);
- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
- вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);
- просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).