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У Маріуполі відкрили пам'ятник загиблим військовим лікарям

9 жовтня, 2018 - 20:16
Фото: прес-служба мерії

У Маріуполі з'явився пам'ятник лікарям, які віддали свої життя, рятуючи українських бійців. Меморіал відкрили на території військового госпіталю, за підтримки та сприянням міської влади. А ініціаторами встановлення стали військовослужбовці мобільного госпіталю.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

Сьогодні відбулося урочисте відкриття пам'ятника. На заході були присутні військові медики, військовослужбовці, духовенство, керівництво області та міста.

«На рахунку представників найгуманнішої професії - медиків - тисячі врятованих життів військових і мирного населення. Але багато хто з них віддав своє життя заради життя інших. Міська рада завжди готова надавати всебічну допомогу і підтримку нашим військовим, лікарям, щоб кожен безперешкодно міг виконувати свій обов'язок. Вічна пам'ять і вдячність військовим медикам», - сказав секретар міськради Степан Махсма.

Отець Сергій провів панахиду за загиблими та освятив пам'ятний знак. Тепер це своєрідний символ мужності та самовіддачі медичних працівників у військовій професії.

Відзначимо, з початку збройного конфлікту загинуло 68 військових медиків.

Джерело: День

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