У Закарпатті перевірять чиновників і депутатів на наявність угорських паспортів

У Закарпатській облдержадміністрації обіцяють перевірити власників угорських паспортів зі списку “Миротворця” щодо того, чи справді вони є державними службовцями. Про це в коментарі Укрінформу повідомив Ярослав Галас, заступник голови Закарпатської ОДА.

“Ми не знаємо, звідки ці дані і ми не можемо перевірити достовірність цієї інформації зі списку “Миротворця” щодо осіб, про яких там ідеться як про власників угорських паспортів, що перебувають на держслужбі. Але в області перевірять дані списку “Миротворця” - це зробити легко за опублікованими прізвищами. Інша справа, що не всі люди зі списку “Миротворця” є держслужбовцями - деякі просто депутати, а закон забороняє подвійне громадянство тільки для держслужбовців”, - сказав Галас.

Він зазначив, що у списку “Миротворця” щодо власників паспортів зустрічається ім'я чиновника, якого в 2016 році голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль звільнив із посади начальника управління освіти Берегівської РДА - саме через факт виявлення у нього угорського паспорта.

“Мова про Ласло Лендєла. У 2016 році, коли набув чинності закон про заборону подвійного громадянства для держслужбовців, він був звільнений із посади наказом Москаля. Це був єдиний на Закарпатті прецедент звільнення через подвійне громадянство, наразі Лендєл ще судиться, наскільки мені відомо, хоче відновитися на посаді. Він, до речі, лишається діючим помічником Івана Балоги, народного депутата. Ми тоді давали номер його угорського паспорта серії ВН №1379502, оформленого на прізвище Lengyel Laszlo, 04.09.1972 року народження. Якщо номери збігаються із вказаними на сайті Миротворця, то опублікована там інформація — достовірна”, - сказав Галас.

За посиланням на сайті Миротворця, справді є номер паспорта Ласло Лендєла - ВH 1379502.

Втім, як зазначає Галас, інформацією, опублікованою “Миротворцем” важко оперувати, позаяк довести щось за цими даними у суді буде дуже важко.

Як раніше повідомлялося, учора ввечері сайт "Миротворець" опублікував список із 313 закарпатців, власників угорських паспортів, які є держслужбовцями та чиновниками місцевого самоврядування. У списку Миротворця ці люди з'явилися за те, що "присягнули на вірність Угорщині", перебуваючи на державній службі та в органах місцевого самоврядування.