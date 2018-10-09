Брак інклюзивної інфраструктури, необізнаність щодо поводження з побутовими відходами та недосконалі публічні сервіси. Це - лише декілька питань, що турбують мешканців міст України. Виявилося, що не тільки влада, але й звичайні містяни знають, як вирішити ці та інші нагальні питання. Адже творення міста - в наших руках.

Впродовж місяця мешканці всієї України пропонували ідеї, покликані трансформувати українські міста та містечка. Учасники Конкурсу ідей #мояідеямоємісто розповіли про те, що їх турбує найбільше, як вони хочуть змінити свої міста та чому їм це під силу.

3 жовтня закінчився прийом заявок на Конкурс ідей #мояідеямоємісто. Він проходив в рамках підготовки до Міжнародного саміту мерів. За задумом організаторів, Конкурс покликаний висвітлити нагальні та болючі питання українських міст та містечок. Водночас при відборі переможців ключовими були актуальність проблематики, реалістичність реалізації самої ідеї та її потенційний позитивний вплив на громаду.

Плеяда українських зірокдолучилася до акції на підтримкуініціативи, що здатна змінити українські міста. Серед них - учасники гурту “Авіатор”, “Міссіс-Всесвіт 2017” Анна Гомонова, співачки Анна Завальська та Наталка Карпа, танцюрист Олександр Лещенко, радіоведучі Слава Дьомін та Тетяна Татарченко, телеведучі Ігор Кондратюк, Соломія Вітвіцька, Тімур Мірошниченко та Слава Соломко, співак Павло Табаков, телеведуча Олександра Шульгіна та гурт Rumbero’s та інші.

Стали відомими ідеї, що перемогли в Конкурсі. Вони наступні: створення інклюзивного простору на території міського парку в м. Токмак, формування мережі відповідальних мешканців в м. Кам’янське, та інформаційна кампанія щодо енергоефективності в Миргороді.

Зазначимо, що вже 9 жовтня відбудеться Міжнародний саміт мерів. Резонансність події пояснюється не тільки тим, що понад 100 українських мерів відвідають Саміт. Ця подія - більш ніж обговорення проблем. Мета Саміту - пошук ефективних рішень та покращення життя в містах завдяки активній співпраці мерів, громади та бізнесу. Адже представники всіх цих груп будуть представлені на Саміті мерів.

З одного боку, принциповим є те, що українські мери дізнаються про передові практики та історії успіху прогресивних міст поза Україною.З іншого боку, як зазначає засновниця Міжнародного саміту мерів Ірина Озимок, “українським містам теж є про що розповісти світу. Не варто копіювати іноземний досвід, варто створювати власні історії успіху, враховуючи закордонні приклади”.

Насамкінець, Конкурс ідей - це спроба пробити стіну та заповнити прогалини, які існують в діалозі між мерами та громадою. Адже часто бюрократичні перепони зводять стіни та руйнують мости між мешканцями та владою. Три фіналісти Конкурсу презентують свої напрацювання мерам.

Окрім цього, учасники ознайомляться з добіркою кращих ідей, які запропонували учасники з усієї України.

Міжнародний саміт мерів відбудеться 9 жовтня 2018 року у Києві. Він буде зосереджений на співпраці як інструменті трансформації міста задля потреб жителів. Саміт організований Western NIS Enterprise Fund за підтримки Прем’єр-міністра України та мера Києва.