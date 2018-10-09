В Афганістані смертник влаштував вибух на передвиборчому мітингу: 8 загиблих

У провінції Гільменд на півдні Афганістану внаслідок атаки смертника на передвиборчому мітингу загинули 8 людей, серед яких кандидат у депутати парламенту країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника місцевого губернатора.

За його словами, на передвиборчому мітингу смертник влаштував вибух, серед жертв — кандидат у депутати парламенту Афганістану Салєх Мохаммад Ачекзай.

Також зазначається, що внаслідок вибуху 11 людей дістали поранення.

Поки жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за цей вибух. Як нагадує видання, провінція Гільменд знаходиться на кордоні з Пакистаном, де найчастіше відбуваються зіткнення з талібами.

20 жовтня в Афганістані відбудуться парламентські вибори, ісламістські організації «Талібан» та «Ісламська держава» закликали бойкотувати вибори і погрожували терактами.

Раніше, на північному заході Афганістану в провінції Фар'яб у результаті вибуху наземної міни загинули восьмеро дітей.

Також у зв'язку з серйозними втратами, які завдає афганської армії радикальний ісламський рух "Талібан", озброєні сили США перебудовують тактику своїх дій в Афганістані.