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В УПЦ КП повідомили, коли Синод обговорить питання Томосу

9 жовтня, 2018 - 22:47
Фото з сайту PATRIARCHATE.ORG

Завтра Екзархи Вселенського Патріарха звітуватимуть у Стамбулі на засіданні Синоду Константинопольського патріархату, лише після цього можливе обговорення питання Томосу для Української православної церкви. 

Про це заявив у Facebook речник УПЦ КП Євстратій Зоря.

"Лише сьогодні (09.10) Екзархи Вселенського Патріарха відбули з Києва до Стамбулу. Завтра (10.10) звітуватимуть, лише після цього можливе обговорення питання Томосу", — написав Зоря.

Він також зазначив, що "повідомлення, ніби "Томос вже є" — не відповідають дійсності, а інформаційно — шкідливі, бо після хвилі „перемоги“ піде хвиля "зради", коли виявиться, що питання Синод ще не обговорив".

Джерело: День

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