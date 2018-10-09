В УПЦ КП повідомили, коли Синод обговорить питання Томосу

Завтра Екзархи Вселенського Патріарха звітуватимуть у Стамбулі на засіданні Синоду Константинопольського патріархату, лише після цього можливе обговорення питання Томосу для Української православної церкви.

Про це заявив у Facebook речник УПЦ КП Євстратій Зоря.

"Лише сьогодні (09.10) Екзархи Вселенського Патріарха відбули з Києва до Стамбулу. Завтра (10.10) звітуватимуть, лише після цього можливе обговорення питання Томосу", — написав Зоря.

Він також зазначив, що "повідомлення, ніби "Томос вже є" — не відповідають дійсності, а інформаційно — шкідливі, бо після хвилі „перемоги“ піде хвиля "зради", коли виявиться, що питання Синод ще не обговорив".