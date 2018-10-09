Віце-президент ПАРЄ заявив, що на нього напали російські журналісти

Російські пропагандисти з "Россія 24" намагались вдертися в кімнату представництва України в Раді Європи.

Про це голова української делегації, віце-президент ПАРЄ Володимир Ар’єв написав на своїй сторінці в Facebook.

"Щойно на мене в ПАРЄ в прямому сенсі напали російські пропагандисти з "Россія 24". Я відмовився з ними розмовляти і пішов від них, то вони хапали мене за рукав, а потім намагалися вдертися в кімнату представництва України в Раді Європи. Зараз буду вимагати від відповідних служб Ради Європи вжити негайних заходів", — написав нардеп.

Нагадаємо, у Страсбурзі стартувала осіння сесія ПАРЄ.