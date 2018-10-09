У лідера є завдання важливіші, ніж обирати ту чи іншу сторону. Він повинен об'єднати сторони в одне ціле.
Джессі Джексон, американський політичний та громадський діяч, правозахисник, баптистський пастор

Від землетрусу на Гаїті померли вже 15 людей

9 жовтня, 2018 - 12:00
Фото Reuters

Число загиблих від землетрусу на Гаїті зросло до 15. Також більш 333 отримали поранення. Про це повідомляє AP.

"Тисячі людей уздовж північного узбережжя Гаїті тягли матраци і стільці зі своїх будинків на вулицю. Люди ночували зовні, боячись, що з-за землетрусу їх будинки можуть обвалитися", - йдеться в повідомленні.

Незабаром у дві провінції, які постраждали найбільше, буду надіслані 70 солдатів.

Як повідомлялося, вчора у узбережжя Гаїті стався землетрус магнітудою 5,9. Його епіцентр знаходився в 20 км на південний схід від населеного пункту Ти Пор-де-Пе на глибині 12 кілометрів.

Більше новин

Посол Нідерландів закликала РФ припинити кібератаки
У США презентували літак-таксі вертикального зльоту
Microsoft зупинила оновлення Windows 10
ЄБРР затвердив для України нову стратегію
У в'язниці Вінниці кілька днів катували засудженого, - ГПУ
У ПАРЄ хочуть скасувати голосування про повернення РФ

Новини партнерів

Loading...