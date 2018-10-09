Від землетрусу на Гаїті померли вже 15 людей

Число загиблих від землетрусу на Гаїті зросло до 15. Також більш 333 отримали поранення. Про це повідомляє AP.

"Тисячі людей уздовж північного узбережжя Гаїті тягли матраци і стільці зі своїх будинків на вулицю. Люди ночували зовні, боячись, що з-за землетрусу їх будинки можуть обвалитися", - йдеться в повідомленні.

Незабаром у дві провінції, які постраждали найбільше, буду надіслані 70 солдатів.

Як повідомлялося, вчора у узбережжя Гаїті стався землетрус магнітудою 5,9. Його епіцентр знаходився в 20 км на південний схід від населеного пункту Ти Пор-де-Пе на глибині 12 кілометрів.