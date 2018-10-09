Внаслідок вибухів на Чернігівщині не постраждала жодна людина, - ОДА

Внаслідок надзвичайної ситуації, що виникла в Ічнянському районі внаслідок пожежі на складах боєприпасів, не постраждала жодна людина - ні з числа військових, ні з цивільних. Про це на засіданні оперативного штабу з подолання наслідків НС повідомила заступник голови Чернігівської ОДА Наталія Романова.

"Жодна людина не постраждала, ніхто не поранений - ні серед військових, ні серед цивільних. Також ніхто не помер", - сказала вона.

За словами Романової, всі евакуйовані, в числі яких 68 людей з особливими потребами, отримують необхідну підтримку, місцева влада старається забезпечити їх харчуванням. Свою допомогу пропонують також волонтери з різних громадських організацій, вони готові проводити акції зі збору теплих речей і продовольства.

"У нас немає сигналів про незадоволення потреб", - зазначила заступник голови ОДА.

Як повідомлялося, 9 жовтня о 03.30 стало відомо про пожежу поблизу селища Дружба Ічнянського району, на території складських приміщень в/ч А1479 Збройних сил України.

Із небезпечної зони евакуйовано понад 12 тисяч осіб, для вивезення людей залучено 35 автобусів.

З метою проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в районі надзвичайної ситуації зосереджено сили і засоби ДСНС загальною чисельністю 115 чоловік та 27 од. техніки, у тому числі 2 піротехнічні розрахунки (12 чол. та 4 од. техніки), додатково залучено 21 піротехнічний розрахунок (107 чол. та 39 од. техніки). Приведено у готовність 23 пожежно-рятувальні розрахунки (109 чол. та 23 од. техніки), медичну та пожежну авіацію. Знаходяться у готовності 7 пожежних потягів “Укрзалізниці”, у тому числі на залізничній станції Прилуки.