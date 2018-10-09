Вибухи на арсеналі біля Ічні: список приймальних пунктів евакуації

На арсеналі зберігання боєприпасів в смт Дружба Ічнянського району 9 жовтня 2018 року о 3 год. 30 хв. виникла пожежа. Розпочато евакуацію населення з низки населених пунктів Ічнянського та Прилуцького районів:

— Ічнянський район: м. Ічня, смт Дружба, села Августівка, Безводівка, Буди, Грабів, Лучківка, Пелюхівка, Червоне, Бурімка, Безбородьків, Шиловичі, Ольшана, Нова Ольшана, Тарасівка, Гмирянка, Городня, Гужівка, Заудайка, Коршаки, Монастирище, Веприк, Сезьки, Гейці, Дзюбівка, Коломійцеве, Тишківка, Хаєнки, Воронівка, Киколи.

— Прилуцький район: села Лісові Сорочинці, Стрільники, Обичів, Заудайка, Радьківка, Колісники, Левки.

Розгорнуті приймальні пункти евакуації.

Для забезпечення постраждалих необхідні продукти харчування, вода, теплі речі, засоби гігієни. Просимо всіх небайдужих відгукнутися. Речі і харчі можна приносити безпосередньо до пунктів евакуації. Про це пише прес-служба Чернігівської ОДА.

Телефон гарячої лінії: (0462) 678-274.

Адреси пунктів евакуації

№1 — Парафіївський будинок культури, вул. Шевченка, буд. 95, смт Парафіївка, Ічнянський район.

№2 — Іржавецький будинок культури, вул. Шевченка, буд. 100, с. Іржавець, Ічнянський район

№3 — Дорогинський будинок культури, вул. Набережна, буд. 4, с. Дорогинка, Ічнянський район

№4 — Більмачівський сільський клуб, вул. Поштова, буд.2, с. Більмачівка, Ічнянський район

№5 — Фастівецький будинок культури, с. Фастівці, Бахмацький район

№6 — Варварівський сільський клуб, с. Варварівка, Бахмацький район

№7 — Прилуцький міський будинок культури, вул. Переяслівська, буд. 28, м. Прилуки

№8 — Малодівицький будинок культури, вул. Леніна, буд. 58, смт Мала Дівиця, Прилуцький район

№9 — Крупічпільський сільський клуб, вул. Хмельницького, буд. 12, с. Крупічполе, Ічнянський район

№10 — Припутнівський будинок культури, вул. Шевченка, буд. 12, с. Припутні, Ічнянський район

№11 — Маціївський сільський клуб, с. Маціївка, Прилуцький район

№12 — Іваницький будинок культури, вул. Петра Жовторипенка, буд. 54, с. Іваниця, Ічнянський район

№13 — Рожнівський сільський будинок культури, вул. Першотравнева, буд. 8, с. Рожнівка, Ічнянський район

№14 — Світанківський клуб, вул. Світайла, буд. 19, с. Світанок, Ніжинський район

№15 — Монастирищенський сільський клуб, вул. Центральна, буд. 7, с. Монастирище, Ічнянський район

№16 — Сухополов'янський будинок культури,вул. Чернігівська, буд. 32, с. Сухополова, Прилуцький район

№17 — Андріївський сільський клуб, вул. Незалежності, буд. 28, с. Андріївка, Ічнянський район

№18 — ЗОШ І-ІІ ступеню, вул. Михайлівська, буд. 40, с. Заїзд, Прилуцький район