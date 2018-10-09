Вибухи на Чернігівщині: поліція заявляє про 4 пожежі в Ічні

До поліції станом на 11:30 не надходила інформація про отримання громадянами тілесних ушкоджень внаслідок вибухів у Ічнянському районі. Про це повідомляє Нацполіція у Facebook.

“Станом на 11.30 до поліції надійшло 37 повідомлень від жителів Чернігівської області. Чотири з них – щодо виникнення пожеж в будівлях на околицях Ічні. Їх локалізовано. Також поліція перевірила три повідомлення щодо мародерства в Ічні та районі. Всі вони не підтвердилася. Ситуаційним центром відстежуються всі повідомлення на 102. Наразі інформації щодо отримання громадянами тілесних ушкоджень не надходило”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські продовжують працювати у зоні надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, 9 жовтня о 03.30 стало відомо про пожежу поблизу селища Дружба Ічнянського району, на території складських приміщень в/ч А1479 Збройних сил України.

Станом на 9:30 з небезпечної зони евакуйовано близько 12 тисяч осіб, для вивезення людей залучено 35 автобусів. Інформація про постраждалих внаслідок вибухів офіційно не надходила.

На місці події працює оперативний штаб. До місця події направлено 220 чоловік особового складу і 60 одиниць техніки ДСНС, у тому числі 21 піротехнічний розрахунок загальною чисельністю 105 чоловік та 39 одиниць техніки, посилені наряди Нацполіції з Києва та Київської області кількістю 150 осіб та Нацгвардії - 100 осіб з підготовленими бронегрупами для патрулювання місця події.

Над місцем події в зоні можливого ураження закрито повітряний простір, обмежено рух автомобільного транспорту.

За фактами вибухів на артскладах прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про недбальство.