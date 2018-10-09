ЄС проведе зустріч з міністрами закордонних справ країн Східного партнерства

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 15 жовтня проведуть зустріч з главами МЗС країн Східного партнерства — України, Вірменії, Грузії, Азербайджану, Молдови та Білорусі.

Про це повідомила Європейська служба зовнішніх зв’язків.

Зазначається, що головувати під час зустрічі буде верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. Також у зустрічі візьмуть участь "ключові зацікавлені сторони регіону".

"Зустріч надасть можливість відновити політичний діалог між ЄС та східними партнерами. Міністри закордонних справ також підведуть підсумки виконання зобов'язань у межах партнерства", — йдеться у повідомленні.

Крім того, міністри обговорять ідеї щодо святкування 10-річчя Східного партнерства у травні 2019 року.

Східне партнерство засноване у 2009 році з метою створення поясу стабільності й добробуту навколо Євросоюзу. З того часу і в країнах-сусідах, і в їхніх взаєминах з ЄС відбулося чимало змін. Україна, Грузія та Молдова здобули безвізовий режим і підписали Угоди про асоціацію й вільну торгівлю з ЄС. Водночас прірва між ними та Азербайджаном, Вірменією і Білоруссю, які не мають європейських амбіцій, поглибилася.

Нагадаємо, саміт ЄС і Британії щодо Brexit призначено на 17 жовтня.