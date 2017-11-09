"Армія ФМ" отримала дозволи на тимчасове мовлення на території АТО

Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України, м. Київ (позивні «Армія ФМ – військове радіо») отримала дозволи на тимчасове мовлення на території проведення АТО.

Відповідне рішення ухвалене Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення 9 листопада, повідомляє прес-служба регулятора.

"Радіостанція мовитиме на таких частотах: 88,8 МГц – у м. Бахмуті, 91,2 МГц – на КППВ "Майорське" Донецької області і 91,9 МГц – у смт Станиці Луганській, 100,1 МГц – у м. Попасній, 107,3 МГц – у м. Світлодарську, 90,8 МГц – у селі Бахмутівці Луганської області)", - йдеться у повідомленні.

Також телерадіостудія переоформила на себе дозволи на мовлення на тих частотах, де раніше співпрацювала з ТОВ «Комунікаційне агентство «Сума технологій». Зокрема, це – 87,8 МГц у смт Гірнику, 89,1 МГц у смт Очеретиному, 87,6 МГц у м. Волновасі, 89,0 МГц у м. Слов’янську і 89,5 МГц у м. Маріуполі Донецької області та 91,6 у смт Новоайдарі Луганської області.

Нагадаємо, вчора в Україні розпочався наступний етап впровадження законопроекту про квоти україномовних пісень і передач на радіо.