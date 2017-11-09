Держбюджет на 2018 рік розглянуть у Раді вже наступного тижня, - АПУ

Представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко прогнозує, що проект державного бюджету на 2018 рік розпочнуть розглядати 14 листопада. Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Я думаю, що розгляд почнеться на наступному пленарному тижні, швидше за все, це буде у вівторок (14 листопада, - ред.). Зараз формується порядок денний, він буде узгоджений парламентом", - зазначила Луценко.

За її словами, уряд і бюджетний комітет Ради погоджують показники, бо депутати внесли багато пропозицій до видаткової частини.