Держбюджет передбачає 50 млн грн на зарплати Служби зовнішньої розвідки

В ухвалених парламентом змінах до Держбюджету передбачається виділення 50 млн грн на зарплати військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки та 150 млн — на поліпшення матеріально-технічного забезпечення СЗР.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

"Рада ухвалила 292 голосами зміни до закон "Про Державний бюджет України на 2017 рік". Це не лише збільшення фінансування субсидії й субвенцій, а й грошове забезпечення для виплат військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки (0,05 млрд грн) та на поліпшення матеріально-технічного забезпечення (0,15 млрд грн )", - повідомила Фріз.

Як відомо, у четвер Верховна Рада внесла зміни в Державний бюджет на 2017 рік, перерозподіливши видатки загального фонду шляхом збільшення видатків на надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг на 7,6 млрд гривень.