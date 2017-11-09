Ендрю Шир закликає ввести миротворчу місію ООН в Україну

Лідер Консервативної партії Канади, почесний Ендрю Шир, сьогодні оголосив, що майбутній консервативний уряд підтримає і очолить миротворчу місію Організації Об'єднаних Націй в Україні.

"Консерватори підтримують лідерську позицію Канади та участь у миротворчій місії Організації Об'єднаних Націй у східній Україні, відповідно до прохань українського уряду", - сказав Шир. "Канада рішуче підтримувала народ України, коли, більше ніж три роки тому, виникла загроза територіальній цілісності. Наш обов'язок підтримувати і захищати вільні і суверенні народи не зменшується з часом".

Разом з тіньовим Міністром Національної Оборони Джеймсом Безаном, Шир окреслив принципи, за якими має відбуватись розгортання будь-якої миротворчої діяльності.

"Будь-яке розгортання канадських військ в якості миротворців має відповідати нашим інтересам і славним традиціям допомагати тим, хто прагне миру, свободи та безпеки", - сказав Шир.

Після Майдану в 2014 році, Україна зіткнулась з незаконною збройною агресією та захопленням частини своєї території режимом Володимира Путіна. Попередній Консервативний уряд рішуче відреагував на ці акти російської агресії, перевищивши аналогічні показники будь-якої іншої країни світу. На жаль, ліберальний уряд не зміг адекватно зреагувати на ситуацію, не зробивши конкретних дій.

"Ця місія дозволить Україні відновити контроль над своїм східним кордоном з Росією, гарантуючи, що російські військові залишаться в межах своєї країни та за межами України", - сказав Шир.

Україна офіційно звернулася до Організації Об'єднаних Націй з проханням розгорнути миротворчу місію на Донбасі. Прохання про допомогу було зроблено Україною безпосередньо прем'єр-міністру Трюдо.

"Захист суверенітету та територіальної цілісності України має бути пріоритетом для уряду Канади на міжнародній арені", - сказав Шир. "Настав час діяти".