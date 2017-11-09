Гройсман виключає дозвіл на продаж стратегічних об'єктів

Прем’єр-міністр Володимир Гройсмана виключає дозвіл на продаж стратегічних підприємств внаслідок зміни процедури приватизації після ухвалення закону "Про приватизацію державного майна".

Про це він заявив у Верховній Раді під час розгляду відповідного законопроекту, повідомляє Укрінформ.

"Ніхто і ніколи не збирається продавати стратегічні підприємства – це наше багатство, і ми маємо побудувати якісне і ефективне управління і забезпечувати прибутки цим компаніям, які будуть сплачені в бюджет", - підкреслив Прем’єр-міністр.

Окрім того, він відзначив необхідність налагодження управління і посилення контролю над управлінням комунального майна.

"Треба наводити порядок із комунальних майном, тому що деякі міські ради, на превеликий жаль, теж паразитують на цьому майні і приховують доходи від управління цим майном", - заявив глава уряду. Крім того, Гройсман наголосив на необхідності створення умов приватизації державних підприємств, які б забезпечили прихід туди ефективних власників.

"Чому в країні є такі проблеми? Тому що ми вчасно не провели необхідних реформ і люди бідкаються з низькими заробітними платами, а державний сектор підприємств є найбільшим джерелом корупції в країні... Ми маємо це ліквідувати, створити такі умови, як в інших європейських країнах, щоб там були ефективні власники", - заявив Гройсман.

У свою чергу, ВРУ сьогодні ухвалила в першому читанні урядовий законопроект № 7066 "Про приватизацію державного майна", що передбачає удосконалення процедури приватизації. Проектом закону встановлюється нова класифікація об’єктів приватизації: об’єкти малої приватизації та об’єкти великої приватизації, вимоги до покупців об’єктів приватизації та обмеження щодо їх участі у приватизації, відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, розширено коло об’єктів, які можуть підлягати приватизації. До об’єктів великої приватизації пропонується відносити об’єкти державної власності, вартість активів яких, згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік, перевищує 250 млн гривень. Передбачається, що перелік об’єктів великої приватизації, що підлягають приватизації, затверджується Кабінетом міністрів за поданням Фонду державного майна України. Переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації, затверджуються Фондом державного майна України.