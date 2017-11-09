Колишній спікер парламенту Каталонії назвала проголошення незалежності автономії "символічним"

Колишній спікер парламенту Каталонії Карме Форкадель на допиті у Верховному суді Іспанії заявила, що проголошення незалежності автономії було "символічним". Про це повідомляє El Pais.

За даними ЗМІ, Форкадель у процесі свідчення заявила, що одностороннє проголошення парламенту Каталонії про незалежність автономії мало "символічний характер".

Вона також визнала, що відсутність дебатів у парламенті перед проголошенням незалежності було порушенням демократичних принципів.

Крім Форкадель, суд допитав ще п'ятьох каталонських депутатів. Очікується, що сьогодні їм може бути обрано запобіжний захід.

Як відомо, 27 жовтня парламент Каталонії проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. За незалежність були 70 депутатів, 10 - проти і двоє утрималося.

Водночас Сенат Іспанії проголосував за введення в дію ст. 155 Конституції країни, згідно з якою призупиняється самоврядування в Каталонії. Того самого дня прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори. Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді. Зокрема, віце-прем'єра іспанського уряду Сорайю Саенс де Сантамарія призначили тимчасовим головою уряду Каталонії замість усунутого з посади Карлеса Пучдемона.

Нагадаємо, Конституційний суд Іспанії у середу скасував односторонню декларацію незалежності Каталонії, затверджену парламентом автономії 27 жовтня.