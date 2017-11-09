Криза в Каталонії: Юнкер закликав Європу протистояти сепаратизму

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, перебуваючи в Іспанії, закликав Європу протистояти сепаратизму на тлі загострення каталонської кризи. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

"Націоналізми - це отрута, яка перешкоджає Європі працювати разом", - сказав Юнкер у своєму виступі в іспанському місті Саламанка, де йому вручали нагороду.

"Ми не можемо залишатися з опущеними руками, тому що нам слід робити те, що ми маємо зробити. Я кажу "ні" будь-якій формі сепаратизму, яка послаблює Європу і ще більше розширює існуючі тріщини".

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, який був разом з Юнкером в Саламанці, подякував йому за підтримку "в такі важкі часи".

"Юнкер підтримав дії іспанського уряду, висловив свою повагу до нашої Конституції, наших законів і нашої правової системи", - заявив Рахой.

Нагадаємо, колишній спікер парламенту Каталонії Карме Форкадель на допиті у Верховному суді Іспанії заявила, що проголошення незалежності автономії було "символічним".