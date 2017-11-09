Київрада ухвалила рішення щодо пересувних цирків із тваринами

У четвер, 9 листопада, Київрада заборонила у місті розміщення пересувних цирків-шапіто, які використовують тварин. Про це повідомляють "Українські новини".

За це проголосували 66 депутатів.

У проекті рішення йдеться про те, що в пересувних цирках порушуються правила поводження з тваринами, вони часто позбавлені нормальних умов утримання.

Депутати наголошують, що утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу від Мінекології, але Держекоінспекція Києва при перевірках фіксує у пересувних цирках відсутність дозволів на спеціальне використання диких тварин.

Рішення має рекомендаційний характер. Згідно документу, Департаменту благоустрою КМДА не рекомендують видавати дозволи на розміщення цирків шапіто.