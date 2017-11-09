МОК дискваліфікував ще 4 російських спортсменів за вживання допінгу

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував ще чотирьох російських спортсменів за звинуваченням у вживанні допінгу, а їхні результати на Олімпійських іграх-2014 анульовані, тому РФ позбулася двох срібних олімпійських медалей, завойованих лижником Максимом Вилегжаніним.

Про це агентству "Р-Спорт" повідомила президент Федерації лижних гонок Росії Олена В`яльте.

"Російські лижники Олексій Петухов, Максим Вилегжанін, Євген Шаповалов та Юлій Іванов рішенням комісії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) під керівництвом Дениса Освальда визнані винними у порушенні антидопінгових правил", - розповіла В`яльбе.

Від участі у Олімпіадах довічно усунені російські лижники Олексій Петухов, Максим Вилегжанін, Євген Шаповалов та Юлій Іванов. В`яльбе додала, що це рішення МОК буде оскаржене у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Срібні медалі ОІ 2014 російський лижник Максим Вилегжанін виграв на змаганнях з лижних гонок серед чоловіків на дистанції 50 км з мас-старту, а також у командному спринті (класичний стиль).

Раніше, в грудні 2016 року, Міжнародна федерація лижного спорту за підсумками доповіді Всесвітнього антидопінгового агентства відсторонила від змагань шістьох російських лижників, які брали участь у ОІ-2014 у Сочі.

Нагадаємо, керівники МОК розглядають можливість заборонити виконання гімну Росії на Олімпійський іграх в 2018 р. або заборонити російській команді брати участь в церемонії відкриття Олімпіади.