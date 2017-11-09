"Мовний кордон — найважливіший": Марина Порошенко взяла участь у засіданні "Острог Forum 2017"

До Національного університету «Острозька академія» сьогодні завітала дружина Президента України Марина Порошенко, яка відкрила чергове засідання міжнародної платформи «Острог Forum 2017». Символічно, що сьогодні, у День української писемності та мови, дискусія була присвячена обговоренню важливості української мови у національній безпеці нашої держави.

«Мовне питання завжди було актуальним для України, а в часи спекуляції з боку країни-агресора, воно набуло особливої ваги. Анексія Криму та окупація Донбасу показали очевидний вплив мови на безпеку країни. Ми усвідомили, що мовний кордон — це найважливіший кордон в інформаційній війні. Сьогодні нашим спільним заванням має стати розуміння статусу української мови, а також розвиток і зміцнення престижу рідної мови. Чотири століття у нас намагалися відібрати мову. Ми пережили 58 хвиль заборони вжитку української мови. Царський і радянський режими написали понад 400 історичних документів, які демонстрували агресивну політику Москви, спрямовану на знищення нашої мови. Тисячі людей віддали своє життя, щоб сьогодні ми з вами могли спілкуватися рідною мовою. Так, у січні 1918 року в Києві більшовиками всього за кілька днів було розстріляно п'ять тисяч осіб, які розмовляли українською, носили національний одяг або у кого в хаті висів портрет Тараса Шевченка», — зауважила Марина Порошенко.

Дружина Президента України зазначила, що й у наші дні українці страждають за рідну мову. Наприклад, у квітні 2014 року, в анексованому Росією Криму, вбили шістнадцятирічного Марка Іванюка з Рівненщини за те, що він спілкувався українською мовою. Подібні трагедії, на жаль, траплялися і в окупованому Донбасі.

Також Марина Порошенко нагородила переможців Всеукраїнського конкурсу для студентської та учнівської молоді «Рідна мова у контексті творчості Уласа Самчука (герменевтичний аспект)» та вручила подяки проректору з навчально-виховної роботи Руслані Каламаж за організацію цього щорічного конкурсу і розпорядниці спадщини Уласа Самчука Оксані Бризгун-Соколик за ініціативу його проведення й фінансування.

Олексій КОСТЮЧЕНКО, Острог

Фото Вікторії Смєшко й Інни Катанахи