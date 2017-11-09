Миротворча місія в Україні має стати гарантією суверенітету, - Фріланд

Будь-яка миротворча місія в Україні повинна бути в інтересах України і сприяти відновленню її територіальній цілісності. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє Укрінформ.

"Наш уряд перебуває у центрі міжнародних зусиль із підтримки України, ми наполегливо працюємо, аби будь-які миротворчі зусилля гарантували суверенітет і територіальну цілісність України", - сказала Фріланд.

Вона наголосила, що Канада "веде дискусії із іншими країнами стосовно життєздатності й користі миротворчої та поліцейської місій в Україні".

"Прем'єр-міністр порушив це питання під час зустрічі із Президентом України та канцлером Німеччини. Я особисто обговорила вірогідність та перспективи такої місії із Президентом та Прем'єр-міністром України, держсекретарем США, спецпредставником США Куртом Волкером і генсеком ООН минулого тижня", - зазначила міністр.

Фріланд додала, що порушувала питання миротворчої місії в Україні також із "кількома європейськими державами".

Нагадаємо, з листопада українцям знадобиться менше документів, аби отримати довгострокову візу до Канади.