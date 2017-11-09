МЗС Польщі планує заборонити в'їзд у країну В'ятровичу та іншим українцям, - ЗМІ

Міністерство закордонних справ Польщі готує список українців, яким буде заборонений в'їзд до країни. За неофіційними даними, у цьому списку буде є і голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, який уже відреагував на цю інформацію.

Про це повідомляє польське видання Dziennik.pl.

Як зазначає видання, раніше міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський заявив, що публічно імена оголошувати не будуть. Голова МЗС сказав, що хоче, щоб усі ті, хто є в списку, дізналися про це на кордоні.

"Уже кілька років є персоною нон-ґрата в Росії. Зараз, кажуть, отримав заборону в'їзду до Польщі. Мене більше турбує не обмеження власного пересування, а те, що демократична Польща зазвучала в унісон з авторитарною Росією", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, раніше Порошенко через напруженість в українсько-польських відносинах ініціював засідання Комітету президентів двох країн. Така напруженість виникла після того, як президент Польщі закликав українського колегу Петра Порошенка і прем'єра Володимира Гройсмана не призначати на керівні посади людей з антипольськими поглядами. У свою чергу в МЗС України заявили, що в Україні немає політиків з антипольськими поглядами.

Трохи раніше В'ятрович розкритикував пам'ятник полякам, загиблим у боротьбі з УПА на Волині та який встановили напередодні в столиці Польщі, Варшаві, на могилі Невідомого солдата.

Крім того, раніше В'ятровичу доручили провести історичні переговори з Варшавою. Головною метою візиту міністра культури і віце-прем'єра Петра Глінскі до України була спроба вивести історичні переговори (зокрема, щодо ексгумації польських громадян) на урядовий рівень. Однак після цих переговорів польські політики назвали В'ятровича "безвідповідальною особою з нав'язливими антипольськими ідеями".

Польща заявляла, що хоче здійснити ексгумацію польських жертв Другої світової війни з метою подальшого увічнення їхньої пам'яті. Українська сторона проти цього, і її згода залежить від відновлення пам'ятника воїнам УПА в Грушовичах, демонтованого у квітні цього року.